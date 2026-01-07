UDRUŽENJE „SAHAN“ U PROTEKLOJ GODINI POSTALO PREPOZNATLJIVO PO BROJNIM PROJEKTIMA

Udruženje „Sahan“ u godinama postojanja napravilo je veliki posao i postalo prepoznatljivo po brojnim projektima. Od samog osnivanja njihov tim vrijedno radi na osmišljavanju i realizaciji ideja koje će privući žene i pomoći im da savladaju određene vještine koje će im omogućiti i zaradu. U ovom udruženja su zadovoljni proteklom godinom jer su svi planirani projekti uspješno i završeni.

Povodom 17. oktobra – Međunarodnog dana nematerijalne kulturne baštine, Udruženje “Sahan” održalo je svoj, sada već tradicionalni, šesti Festival kulturne baštine.

Organizovane su radionice veza i pletenja. Mnogo je radionica organizovano u školama, kao i izložbe rukotvorina na mnogim sajmovima i manifestacijama.

U saradnji sa Vedadom Smajlovićem izrađena je replika tri marame kakve su nekad u prošlosti na području Općine Vogošća nosile muslimanke, pravoslavke i katolkinje.

Održan je „Festival urbane kulture i folklora za mlade 4”, manifestacija koja već četvrtu godinu zaredom uspješno okuplja mlade i pruža im priliku da pokažu svoj talenat, znanje i kreativnost. Festival je osmišljen kao prostor susreta tradicije i savremenih umjetničkih formi, kroz koji mladi izražavaju ljubav prema plesu, folkloru i urbanoj kulturi. Mnogo je tu još projekata a iz udruženja kažu da će i u 2026. Godini nastaviti istim tempom.