UDRUŽENJE “SAHAN” POSLALO SNAŽNU PORUKU “STOP NASILJU NAD ŽENAMA”

Sinoć je u velikoj sali Općine Vogošća u organizaciji udruženja “Sahan” održana uspješna i veoma interaktivna sesija u kojoj su učesnici zajedno pokazali da je zajedništvo, mobilizacija zajednice i uzajamna podrška temelj borbe protiv nasilja. Brojne napisane poruke podrške i ohrabrenja su postavljene na pano–dokaz koliko je naša zajednica spremna dići glas i stati uz žene.

Inače, udruženje “Sahan” već godinama u okviru kampanje “16 dana aktivizma” organizuje različite događajekoji imaju za cilj dići glas protiv nasilja nad ženama.

Selma Hadžihalilović, aktivistkinja fondacije CURE je motivisala i podstakla prisutne da glasno progovore i kažu svoj stav o sve češćem i brutalnijem nasilju nad ženama.

Na interaktivnoj sesiji udruženja “Sahan” zanimljivo izlaganje, uz prijedlog kako osnažiti djevojčice, djevojke I žene, imala je Selma Kulo-Piknjač, psihologinja OŠ “Mirsad Prnjavorac”.