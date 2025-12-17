UDRUŽENJE “SAHAN” MEĐU UČESNICIMA IZLOŽBE “ŽENSKI OTISCI” U ARHIVU BIH

U proteklom periodu u Arhivu Bosne i Hercegovine upriličeno je obilježavanje 78. godišnjice osnivanja ove značajne institucije, koje je upotpunjeno svečanim otvaranjem izložbe „Ženski otisci: arhivska građa kao svjedok vremena”. Ovaj događaj okupio je brojne posjetioce, istraživače i predstavnike udruženja, među kojima su bile i članice vogošćanskog Udruženja „Sahan”.

Izložba je rezultat višemjesečnog istraživanja arhivske građe i donosi svjedočanstva o prisutnosti, ulozi i doprinosu žena u političkim, kulturnim, obrazovnim i društvenim procesima tokom 19. i 20. stoljeća. Kroz dosjee, fotografije, službene dokumente i lične zapise, posjetioci imaju priliku upoznati priče žena koje su, iako često u sjeni, snažno uticale na oblikovanje društva.

Poseban akcenat stavljen je na važnost očuvanja arhivske baštine, ali i na potrebu da se historijski glasovi žena učine vidljivijim i prepoznatijim. Izložba „Ženski otisci” simbolično vraća ženama prostor, glas i ime, podsjećajući da njihovi tragovi i danas žive u arhivskim spisima kao trajni svjedoci vremena.