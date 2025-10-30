UDRUŽENJE “SAHAN” IZRADILO REPLIKE MARAMA KAKVE SU SE NEKAD NOSILE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

Vogošćansko udruženje”Sahan” se zalaže za očuvanje i promociju nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva BiH. Na različite načine u ovom udruženju pokušavaju sačuvati duh prošlog vremena, običaje i tradiciju. Često organizuju različite radionice na kojima polaznice uče plesti, raditi na foliji, a nedavno su učili i staru tehniku zlatoveza. Nastavljaju sa originalnim i zanimljivim projektima. U saradnji sa Vedadom Smajlovićem izrađena je replika tri marame kakve su nekad u prošlosti na području Općine Vogošća nosile muslimanke, pravoslavke i katolkinje.

Prilikom izrade marama uglavnom su korišteni prirodni materijali, neke ručno tkane sa različitim šarama i motivima, često sa cvjetnim uzorcima. Šamija je replika marame koja su u prošlosti nosile žene iz Tihovića. Replika marame pravoslavnog življa je rađena na osnovu fotografija stanovnika iz naselja Kremeš, dok je marama katolkinja rađena prema motivima iz naselja Ljubina, odnosno župe Čemerno. Ovaj projekat je podržala Općina Vogošća.

Marame nalazimo u svim tradicijama i među svim narodima svijeta. Kada je u pitanju naša zemlja marame su nosile djevojke i udate žene. Vezivale su ih ispod brade, iza vrata ili preko glave i ramena. Marame nisu predstavljale samo komad tkanine, nego su bile simbol identiteta, pripadnosti i poštovanja.