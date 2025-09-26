UDRUŽENJE “ProReha” RELAZIOVALO JOŠ JEDNU KULINARSKU RADIONICU ZA MLADE KUHARE S INVALIDITETOM

Udruženje ProReha je u saradnji s našim poznatim kuharom Miranom Karićem realizovala još jednu inspirativnu kulinarsku radionicu u okviru pilot aktivnosti “Mladi kuhari s invaliditetom angažovani u slow-food turizmu na području Kantona Sarajevo”, a u sklopu projekta “Društveno odgovorni slow-food turizam u Dunavskoj regiji – SReST”, koji implementira sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

Kroz praktičan i interaktivan rad, učesnici su savladali osnovne tehnike za pripremu tradicionalnih bosansko-hercegovačkih jela, razvijajući svoje kulinarske vještine i samopouzdanje.

Iz udruženja poručuju da se Radujemo se narednim radionicama i novim okusima koje ćemo zajedno otkrivati!