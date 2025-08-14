UDRUŽENJE PENZIONERA OPĆINE VOGOŠĆA RAZLIČITIM AKTIVNOSTIMA OLAKŠAVA TEŽAK ŽIVOT NAJSTARIJOJ POPULACIJI

U vrijeme inflacije težak je položaj svih penzionera, a naročito onih koji imaju najnižu penziju. Udruženje penzionera u općini Vogošća trenutno broji 3.660 člana. Također, predsjednik odbora Udruženja penzionera Vogošća Sinan Bešlija ističe da ima i novih članova.

On navodi da i ove godine očekuje dobru saradnju sa Općinom Vogošća. Prema riječima predsjednika Udruženja penzionera svaki vid pomoći dobro je došao.

Najveći broj članova uglavnom ima najniža primanja a značajan dio sredstava izdvajaju za lijekove, što je uz hranu i režijske troškove i najveća stavka na koju se troše penzije. Vogošćansko udruženje penzionera kroz različite aktivnosti nastoji olakšati ionako težak život najstarije populacije.