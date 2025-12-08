UDRUŽENJE “MAK” ORGANIZOVALO DONATORSKO VEČE POD NAZIVOM „TVOJE MALO NJIHOV SVEMIR“

Udruženje za kreativno učenje “Mak” uspješno je organizovalo još jedno donatorsko veče tokom kojeg je na humanitarnoj aukciji i bazaru prikupljan novac za rad Udruženja i tri centra, a posebno za centar u Vogošći koji djeluje već 5.godinu. I ovaj događaj je organizovan uz podršku Općine Vogošća, ali i brojnih prijatelja udruženja “Mak” koji su još jednom pokazali spremnost da pokažu svoju humanost.

Udruženje je za svoje prijatelje i one koji podržavaju njihov rad pripremilo Zahvalnice, a među njima je Općina Vogošća i općinski načelnik Migdad Hasanović koji je na donatorsko veče došao sa porodicom.

Udruženje MAK osnovano je prije šest godina, do sada je implementiralo veliki broj projekata. Sredstva koja su prikupljena na ovoj večeri utošit će se na još kvalitetnije i veće mogućnosti terapija senzorne integracije i logopeda djece sa poteškoćama u razvoju. U prostorijama koje je udruženje dobilo na korištenje od Općine Vogošća uspostavljen je Centar za senzornu integraciju. Na terapijama osim djece djece su i njihovi roditelji koji pristupaju savjetovanju, a edukacije prate i saradnici centra, stručnjaci iz raznih oblasti kao što su zdravstveni radnici, pedagozi, psihoterapeuti i defektolozi.