UDRUŽENJE “MAK” NASTAVLJA REALIZACIJU PROJEKTA “KREATIVNA INKLUZIJA”

Nakon što je u Vogošći krajem oktobra u organizaciji udruženja “Mak” održan seminar pod nazivom “Inovativni pristupi u defektologiji”, u vikendu za nama “Mak” je organizovao novu radionicu u svojim prostorijama i to u okviru projekta “Kreativna inkluzija”, pod pokroviteljstvom organizacije IN SANA iz Njemačke. IN SANA djeluje kao neprofitabilna i neovisna nevladina organizacija za aktivne žene i majke porijeklom sa Balkana, dok udruženje za kreativno učenje “Mak” ima za cilj da unaprijedi, motivira i podstiče na kreativan način učenje djece, roditelja i svih koji žele kontinuiran rast.

Seminar, odnosno radionica održana proteklog vikenda ima za cilj osnažiti polaznike i razviti im samostalnost, ovaj put u oblasti ekonomije i biznisa i to na kreativan način. U okviru projekta “Kreativna inkluzija” udruženje “Mak” planira organizovati još jedan događaj, u subotu, 22.novembra.