UDRUŽENJE “IZVOR DOBROČINSTVA”: UPRILIČENO SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA O STIPENDIRANJU

Udruženje “Izvor dobročinstva” organizovalo je svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju za 15 studenata iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Udruženja istakli su da je ulaganje u obrazovanje jedno od najvažnijih ulaganja u budućnost društva, te da se mladima mora pružiti podrška da ostvare svoje snove i postanu nosioci pozitivnih promjena.

Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, među kojima i načelnik Općine Vogošća gospodin Migdad Hasanović, koji je čestitao studentima i pohvalio rad Udruženja “Izvor dobročinstva” na promociji znanja i humanih vrijednosti.

Na kraju događaja upućena je zahvalnost svim partnerima, donatorima, medijima i prisutnima koji su podržali ovu važnu inicijativu, koja već godinama doprinosi izgradnji boljeg i obrazovanijeg društva.

Ovaj projekat realizovan je uz podršku donatora i prijatelja Udruženja, te u saradnji sa Fakultetom za upravu Univerziteta u Sarajevu i Fondacijom Academia.