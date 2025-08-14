UČITELJICA SADETA ZIMIĆ POTVRĐUJE DA JE “NAJBOLJA OD NAS”

Dobro poznata učiteljica iz OŠ “Porodice ef. Ramić” Sadeta Zimić je ušla u finale prestižnog konkursa “Najbolji od nas 2025”. Njen pedagoški pristup koji promoviše pristup učenju kroz igru , bajke i vrline u duhu metodologije sretnog učenja bit će predstavljen na stručnoj manifestaciji Metodički dani sretnog učenja koja će se održati 28. i 29. avgusta ove godine u Čarobnom selu.

Ova nagrada je priznanje pionirima srećnog učenja, vaspitačima, učiteljima i nastavnicima koji stvaraju podsticajnu sredinu za učenje, postavljaju svoje učenike pred pažljivo osmišljene obrazovne izazove, vešto ih vode kroz metodologiju srećnog učenja i omogućavaju im da usvajaju funkcionalna znanja.

Upravo takva je Sadeta Zimić, učiteljica koja je zajedno sa učenicima pripremila atelje otisaka, kuću bez zidova u kojoj pokazuju kreativnost i svi zajedno stvaraju bolji svijet. U ateljeu se nalazi emotron koji skuplja emocije djece koje bilježe na papiriće i ubacuju u robota. Sadeta sa oduševljenjem priča o metologiji sretnog učenja koja će uskoro zaživjeti u školi u Semizovcu u kojoj od uprave i kolega ima veliku podršku.