UČENICI V-1 RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE “ZAHID BARUČIJA” ORGANIZOVALI HUMANITARNI BAZAR POD MOTOM: “MALI KORACI DOBROTE ZA VELIKA SRCA U GAZI”

Učenici V-1 razreda Osnovne škole “Zahid Baručija” iz Vogošće, zajedno sa svojim roditeljima i uz podršku lokalnih sponzora, u petak su u centralnoj vogošćanskoj ulici Jošanička organizovali humanitarni bazar pod motom: “Mali koraci dobrote za velika srca u Gazi”.

Na bazaru su mališani prodavali domaće slatkiše, sokove, limunadu i druge ukusne poslastice koje su sami pripremili uz pomoć svojih roditelja. Također je organizovana i prigodna tombola, a sav prihod od prodaje biće usmjeren za pomoć djeci Gaze.

Djeca su željela svojim malim, ali iskrenim gestom pomoći svojim vršnjacima u Gazi i poslati jasnu poruku svijetu:

Zaustavite ubijanje nevinih. Djeca Gaze zaslužuju život, sigurnost i djetinjstvo.

U Pojasu Gaze, prema podacima humanitarnih organizacija, više od 320.000 djece mlađe od pet godina je u riziku od akutne pothranjenosti. Nedostatak hrane, lijekova i osnovnih uvjeta za život doveo je do humanitarne katastrofe nezapamćenih razmjera.

Djeca iz Vogošće možda ne mogu promijeniti svijet, ali mogu pokazati da nije sve izgubljeno dok postoje djeca koja znaju voljeti i pomagati.

Mali koraci dobrote ovih učenika neka budu inspiracija svima nama da ne ostanemo nijemi na patnju nevinih i da djelujemo, bez obzira koliko mali naš doprinos bio. Jer, za nekoga, to znači život.