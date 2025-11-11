UČENICI SŠC VOGOŠĆA U STRUČNOJ POSJETI USPJEŠNOJ BH KOMPANIJI

Učenici III2 razreda ekonomskog smjera SŠC Vogošća, u pratnji direktora prof. Elvira Sućeske, te profesorica Enise Mekić i Safije Murtić, uspješno SU realizovali izuzetno korisnu stručnu posjetujednoj uspjesnoj bh kompaniji. Cilj posjete bio je povezati teorijska znanja iz ekonomije s njihovom praktičnom primjenom u savremenom, dinamičnom poslovnom okruženju izvozno orijentisanog preduzeća.

Kompanija, prepoznata kao lider u proizvodnji dizajnerskog namještaja pod brendom Inside, učenicima je predstavila svoju strategiju rasta i uspjeha na inostranim tržištima poput Njemačke, Austrije i Švicarske.

Kroz zanimljivu prezentaciju i obilazak, učenici su stekli jasan uvid u kompleksan proces organizacije izvoza i shvatili koliko je važna uloga svake struke – od dizajnera do ekonomista – u stvaranju uspješnog proizvoda.

Posjeta je u potpunosti ispunila ciljeve verifikacije stručnih kompetencija i doprinijela profesionalnom usmjeravanju učenika SŠC Vogošća.