UČENICI OSNOVNE ŠKOLE “MIRSAD PRNJAVORAC” OBILJEŽILI MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, učenici Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” okupili su se u školskoj biblioteci kako bi na kreativan i edukativan način obilježili ovaj važan datum. Ovaj događaj bio je posvećen podsjećanju na to koliko je pismenost važna u svakodnevnom životu, ne samo kao osnovna vještina čitanja i pisanja, nego i kao ključ za učenje, razumijevanje i kritičko razmišljanje.

Učenici su zajedno s bibliotekarkom Vesnom Omeragić i nastavnicom Bosanskog jezika i književnosti Belmom Kadrić razgovarali o značaju knjige i čitanja, te o tome koliko je važno njegovati bosanski jezik i kulturu kroz pisanu riječ. Tokom druženja učenici su imali priliku govoriti o svojim omiljenim knjigama, podijeliti iskustva o tome šta najradije čitaju i na koji način im knjige pomažu u svakodnevnim životnim situacijama i školskim obavezama.

Poseban dio programa činile su kreativne aktivnosti u kojima su učenici pokazali koliko maštovito i radoznalo pristupaju pisanju i čitanju. Kroz igru, razgovor i zajednički rad shvatili su da knjige nisu samo školska obaveza, već i izvor zabave, inspiracije i novih ideja.

Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti u školskoj biblioteci Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” podsjetilo je učenike, nastavnike i roditelje da je ulaganje u znanje i obrazovanje trajna vrijednost, te da knjiga ostaje nezamjenjiv vodič kroz život. Atmosfera druženja pokazala je da se ljubav prema čitanju može njegovati kroz zajedničke aktivnosti i razgovor, a školska biblioteka još jednom se potvrdila kao mjesto učenja, prijateljstva i maštovitih susreta.