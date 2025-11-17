UČENICI OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“ ZARAĐENI NOVAC NA BAZARU POD NAZIVOM „JA INVESTIRAM U ZAJEDNICU“ ULOŽILI U ŠKOLSKU BIBLIOTEKU

Zahvaljujući radionici učenika četvrtog razreda OŠ „Mirsad Prnjavorac“ koja je održana u junu pod nazivom „Ja investiram u zajednicu“ na kojoj je prikupljeno 860 KM obogaćen je fond školske biblioteke. Naime prikupljeni novac iskorišten je za nabavku lektirskih djela, odnosno 6 novih naslova i 73 nove lektire.

Bibliotekarka Vesna ističe da su u školi ponosni na učenike i roditelje koji su po ko zna koji put pokazali svoju humanost. Lektire će svakako korisititi svim generacijama a ovo je primjer da i na ovaj način možemo ulagati u obrazovanje.