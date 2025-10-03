UČENICI OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“ UČESTVUJU U „ŠKOLI PLANINARSTVA“: POSJETILI IGMAN I TREBEVIĆ

Učenici VII razreda OŠ „Mirsad Prnjavorac“ realizovali su drugi pohod “Škole planinarstva” na planinu Trebević. U pratnji svojih nastavnika 107 učenika pješačili su 5km. Pored pohoda imali su i edukativna predavanja o planini Trebević, o biljnom i životinjskom svijetu, Olimpijadi i bob sazi, Sarajevskoj žičari i drugim značajnim stvarima na Trebeviću. Pored nastavnika u pratnji učenika bili su vodiči Planinarskog saveza FBiH, GSS služba i Hitna pomoć.

Uprkos kišnom i hladnom jesenjem danu učenici su proveli lijepe trenutke u zajedničkom družnju i prirodi planine Trebević. Naredni pohod planiran je 23.10.2025.godine na planinu Bjelašnicu.