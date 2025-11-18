UČENICI OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” POSJETILI SPOMEN SOBU ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA

Učenici četvrtog razreda OŠ “Mirsad Prnjavorac” su, u okviru vannastavnih aktivnosti posvećenih kulturi sjećanja, posjetili Spomen sobu šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća, odnosno Muzej hrabrosti. Fotografije hrabrih bh boraca, kao i eksponati iz vremena Odbrambeno oslobodilačkog rata od 92-95. godine su izazvale emocije i veliko interesovanje kod učenika.

Učiteljica, Adna Dokara je istakla važnost Spomen sobe u kojoj se čuvaju uspomene na ljude koji su svoje živote dali živote za naš mir i slobodu.

Inače, Spomen sobu šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća je u proteklih 20-ak dana posjetilo oko 1000 učenika.