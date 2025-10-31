UČENICI OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC” OBILJEŽILI SVJETSKI DAN ŠTEDNJE

Povodom Svjetskog dana štednje, učenici IV-3 odjeljenja Osnovne škole „Mirsad Prnjavorac” zajedno sa svojom učiteljicom Aidom Malkić kroz različite aktivnosti učili su o važnosti štednje i odgovornog odnosa prema novcu. Cilj obilježavanja bio je da djeca na njima blizak i zanimljiv način razumiju koliko je važno štedjeti, ne samo novac, nego i vrijeme, energiju i prirodne resurse.

Kroz radionice, razgovore i prezentacije učenici su otkrivali kako male uštede mogu značiti velike promjene u budućnosti. Neki su izradili vlastite kasice od recikliranih materijala, dok su drugi osmislili plakate i poruke koje promovišu štednju.

Učiteljica Aida Malkić istakla je da je razvijanje svijesti o štednji od najranije dobi izuzetno važno, jer djeca tako uče odgovornost, planiranje i pravi odnos prema novcu. Svjetski dan štednje obilježava se 31. oktobra u mnogim zemljama svijeta, a učenici ove škole pokazali su da razumiju poruku, da svaka ušteđena marka, ali i svaki pametno iskorišten resurs, doprinosi boljoj i sigurnijoj budućnosti.