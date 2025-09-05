UČENICI OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” ANDA MURATOVIĆ I HAMZA SARAJKIĆ OSTVARILI ZAPAŽEN USPJEH NA GLOBALNOM TAKMIČENJU TEENEAGLE U LONDONU

Veliki uspjeh učenika iz Bosne i Hercegovine stiže nam iz Londona, gdje su predstavnici Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” pokazali svoje znanje i talenat na globalnom takmičenju iz engleskog jezika. Učenici Anda Muratović i Hamza Sarajkić, pod mentorstvom nastavnice engleskog jezika Adise Botić, ostvarili su sjajne rezultate i dostojno predstavljali svoju školu, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Takmičenje, na kojem su učestvovali mladi iz brojnih zemalja svijeta, okupilo je najbolje učenike koji su imali priliku pokazati svoje vještine, znanje i kreativnost kroz različite zadatke i izazove. Anda i Hamza su se izdvojili predanim radom, izuzetnim znanjem jezika, kao i originalnim pristupom zadacima, što je prepoznato i nagrađeno od strane organizatora.

Njihova mentorica, nastavnica Adisa Botić, istakla je koliko je važno ulagati u mlade i pružiti im priliku da se pokažu na međunarodnim pozornicama. „Ovo je dokaz da trud, rad i posvećenost uvijek donesu rezultat. Ponosna sam na svoje učenike, jer su osim znanja pokazali i odgovornost, timski duh i ljubav prema učenju”, kazala je Botić.

Učenici su se iz Londona vratili bogatiji ne samo za nagrade i priznanja, već i za jedno dragocjeno životno iskustvo koje će ih pratiti kroz daljnje školovanje i život.

OŠ “Mirsad Prnjavorac” još jednom je pokazala da njeguje znanje, talenat i kreativnost svojih učenika, a uspjeh Ande i Hamze ostat će upisan kao svijetla stranica u historiji škole.