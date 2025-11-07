UČENICI OŠ “IZET ŠABIĆ” POBJEDNICI OPĆINSKOG TAKMIČENJA “UPOZORAVANJE NA MINE”

U velikoj općinskoj sali u Vogošći danas je održano 27. Općinsko takmičenja iz programa Upozoravanja na mine. Učešće su uzele ekipe iz svih 5 vogošćanskih škola, a najviše znanja i spretnosti pokazali su učenici OŠ “Izet Šabić” iz Hotonja koji su osvojili prvo mjesto. Takmičenje je održano u organizaciji Općinskog crvenog križa. Djeca su pokazala zavidan nivo znanja, a poredak su odlučile nijanse.

Ajša Abazovski, sekretar Crvenog križa Općine Vogošća, istakla je da na ovom takmičenju djeca tradicionalno pokazuju odlično znanje, te da vjeruje da će tako biti i na predstojećem kantonalnom takmičenju. Drugo mjesto na općinskom takmičenju „Upozoravanje na mine“ zauzela je ekipa OŠ “Zahid Baručija”, a treće mjesto ekipa OŠ “Porodice ef. Ramić” iz Semizovca. Na današnjem događaju je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović.