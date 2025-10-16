Naslovnica VIJESTI UČENICA OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” ESMA HASIĆ OSVOJILA TREĆE MJESTO NA SVJETSKOM TAKMIČENJU...

UČENICA OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” ESMA HASIĆ OSVOJILA TREĆE MJESTO NA SVJETSKOM TAKMIČENJU IZ ENGLESKOG JEZIKA

Od
Arnela Katana
-
20

U proteklom periodu u italijanskom gradu Assisiju održano je finalno međunarodno takmičenje iz engleskog jezika – Hippo English Language Olympiad, koje okuplja najbolje učenike iz cijelog svijeta. Učenica Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” Esma Hasić osvojila je treće mjesto u svijetu, pod stručnim mentorstvom svoje nastavnice engleskog jezika Adise Botić.

Ovaj izuzetni uspjeh rezultat je višegodišnjeg truda, predanosti, upornosti i ogromne ljubavi prema učenju. Takmičenje u Assisiju okupilo je finaliste iz čak 55 zemalja svijeta, a upravo je Esma bila jedina predstavnica Bosne i Hercegovine u finalu – dostojno predstavivši svoju školu, općinu i domovinu. Njeno treće mjesto među najboljima na svijetu dokaz je da se uz rad, posvećenost i vjeru u sebe mogu ostvariti i najveći snovi.

Njihov uspjeh je inspiracija svim učenicima da vjeruju u svoje mogućnosti, da sanjaju velike snove i hrabro koračaju putem znanja i uspjeha. Čestitamo Esmi i njenoj nastavnici Adisi Botić na ovom sjajnom rezultatu!

POVEZANI ČLANCIVIŠE OD AUTORA