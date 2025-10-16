UČENICA OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” ESMA HASIĆ OSVOJILA TREĆE MJESTO NA SVJETSKOM TAKMIČENJU IZ ENGLESKOG JEZIKA

U proteklom periodu u italijanskom gradu Assisiju održano je finalno međunarodno takmičenje iz engleskog jezika – Hippo English Language Olympiad, koje okuplja najbolje učenike iz cijelog svijeta. Učenica Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac” Esma Hasić osvojila je treće mjesto u svijetu, pod stručnim mentorstvom svoje nastavnice engleskog jezika Adise Botić.

Ovaj izuzetni uspjeh rezultat je višegodišnjeg truda, predanosti, upornosti i ogromne ljubavi prema učenju. Takmičenje u Assisiju okupilo je finaliste iz čak 55 zemalja svijeta, a upravo je Esma bila jedina predstavnica Bosne i Hercegovine u finalu – dostojno predstavivši svoju školu, općinu i domovinu. Njeno treće mjesto među najboljima na svijetu dokaz je da se uz rad, posvećenost i vjeru u sebe mogu ostvariti i najveći snovi.

Njihov uspjeh je inspiracija svim učenicima da vjeruju u svoje mogućnosti, da sanjaju velike snove i hrabro koračaju putem znanja i uspjeha. Čestitamo Esmi i njenoj nastavnici Adisi Botić na ovom sjajnom rezultatu!