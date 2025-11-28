U ZDRAVSTVENOM SEKTORU POTREBNO JAČATI PRIMARNU ZAŠTITU

Nedavno je održana konferencija pod nazivom „Od ordinacije do zajednice“ na kojoj se okupilo više od 300 učesnika, predstavnika iz zdravstvenog sektora sa područja FBiH, Razgovaralo se o mogućim rješenjima kojima bi se pomoglo jačanje primarne zdravstvene zaštite. Bila je ovo prilika da se govori o izazovima sa kojim se u zdravstenom sektoru svakodnevno susreću. O svemu smo razgovarali sa Nihadom Kulovac, predsjednicom Udruženja medicinskih sestara i tehničara FBiH.

Kulovac kaže da je fokus Konferencije bio razgovor o svakodnevnim izazovima i predlaganju konkretnih mjera i prijedloga za unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite; od efikasnijeg upravljanja i planiranja, do jačanja timskog rada, dostupnosti usluga i motivacije zdravstvenih profesionalaca.

Organizator Konferencije „Od ordinacije do zajednice“ je Federalno ministarstvo zdravstva.