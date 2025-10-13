U VOGOŠĆI ZAVRŠENA OBUKA U OKVIRU PROJEKTA „VIHOR“

U petak je u Općini Vogošća završena edukacija za 9 korisnika koji su dobili podršku za osnivanje vlastitog biznisa kroz lokalno partnerstvo – Vihor kojeg finansira Evropska unija putem LEP II projekta na području općina Vogošća, Ilijaš i Hadžići. Obuka, odnosno edukacija je počela 3. oktobra s ciljem jačanja kapaciteta za započinjanje i uspješno vođenje vlastitog biznisa kod izabranih korisnika. Dodatnim obukama „Unaprijedi svoj posao“ i „Digitalizujte svoje poslovanje“ polaznici su konkurentniji na tržištu rada, te im se dodatno omogućava kreiranje novih poslovnih prilika.