U VOGOŠĆI ZABILJEŽEN NOVI SLUČAJ VANDALIZMA

Različiti su oblici vandalizma kojeg ispoljavaju pojedini maloljetnici . Svoju „kreativnost“ mladi najprije izražavaju grafitima na zgradama, do uništavanja svega što je javno i što treba koristiti društvenoj zajednici. Pisanje grafita je prekršaj, također, to može prerasti u krivično djelo oštećenja tuđe stvari, ako se ona trajno ošteti, kao što je trajno oštećenje fasade. Ovakav vid vandalizma desio se prije dva dana gdje su još uvijek nepoznata lica ispisali grafite na sportskoj dvorani Amel Bečković.