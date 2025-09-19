U VOGOŠĆI USPJEŠNO PROVEDENA AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

U organizaciji Crvenog križa općine Vogošća i u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH, u Vogošći je održana još jedna uspješna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Veliki broj građana, različitih generacija, odazvao se pozivu i pokazao humanost na djelu, potvrđujući da je Vogošća sredina u kojoj solidarnost i briga za druge zauzimaju posebno mjesto. Tokom akcije prikupljene su dragocjene doze krvi koje će pomoći u liječenju pacijenata kojima je transfuzija neophodna – od onih koji se bore sa hroničnim bolestima, preko onkoloških pacijenata, do povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama i drugih hitnih slučajeva.

Predstavnici Crvenog križa izrazili su zahvalnost svim darivaocima, naglasivši da svaka donirana doza krvi može spasiti tri ljudska života. Posebno ih je obradovala činjenica da su među darivaocima bili i mladi ljudi koji su po prvi put učestvovali u akciji, čime se stvara nova baza dobrovoljnih davalaca i osigurava kontinuitet u ovoj plemenitoj misiji.

“Darivanje krvi je najplemenitiji čin kojim pojedinac može pokazati solidarnost prema zajednici. Zahvaljujemo svim sugrađanima koji su odvojili svoje vrijeme i odlučili pomoći drugima. Njihova hrabrost i humanost su primjer koji trebamo slijediti”, poručili su iz Crvenog križa Vogošća.

Ovakve akcije u Vogošći provode se redovno, a interes i odaziv građana iz godine u godinu rastu. To je dokaz da svijest o važnosti darivanja krvi postaje sve jača, te da Vogošćani nastavljaju njegovati vrijednosti humanosti i solidarnosti.