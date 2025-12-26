U VOGOŠĆI USPJEŠNO ODRŽANA POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

U prostorijama Crvenog križa općine Vogošća održana je posljednja ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, kojom je na simboličan način zaokružena još jedna godina humanog djelovanja. Akciji se odazvao značajan broj dobrovoljnih darivalaca, među kojima su bili i dugogodišnji darivaoci, ali i oni koji su se na ovaj plemeniti čin odlučili po prvi put.

Iz Crvenog križa ističu da je odziv bio veoma dobar te da svaka prikupljena doza krvi može spasiti nečiji život, naročito u periodu praznika kada su potrebe za zalihama često povećane. Ovom akcijom još jednom je potvrđeno da Vogošća ima veliki broj humanih ljudi spremnih da pomognu drugima, a organizatori su se zahvalili svim darivaocima i volonterima na nesebičnoj podršci.

Posebno je naglašena važnost kontinuiranog darivanja krvi tokom cijele godine, a ne samo u vanrednim situacijama. Crveni križ općine Vogošća nastavit će i u narednoj godini s organizacijom ovakvih akcija, uz poziv građanima da se i dalje odazivaju i budu dio lanca koji spašava živote.