U VOGOŠĆI USKORO ŠESTI “ETNO STREET ART” FESTIVAL

U okviru obilježavanja Svjetskog dana nematerijalne kulturne baštine u organizaciji udruženja „Sahan“ za deset dana u Vogošći će biti održan šesti “Etno street art” festival. Na izuzetno zanimljivom događaju svake godine se okupi veliki broj učesnica iz udruženja iz cijele BiH koje čuvaju i njeguju bogatu bh tradiciju i kulturno naslijeđe. Na “Etno street art” festivalu koji podržava i Općina Vogošća se organizuje takmičenje u pletenju vunenih čarapa, a „Sahan“ za najbolje pripremi vrijedne nagrade.

Ovogodišnji „Etno street art“, će biti održan u petak, 17. oktobra u kino sali JU KSC Vogošća sa početkom u 17h. Cilj takmičenja je očuvanje i promocija bogate tradicije ručnih radova i narodnog stvaralaštva, te povezivanje žena koje njeguju i kulturnu baštinu prenose kroz generacije.

Za deset dana ćemo uživati u šestom festivalu „Etno street art“ kojeg su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta i Općina Vogošća. Iz „Sahana“ pozivaju sve da dođu, druže se i zajedno uživaju. Za posjetioce će biti upriličen i bogat kulturno-umjetnički program.