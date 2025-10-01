U VOGOŠĆI UPRILIČENA PROMOCIJA VRLO POTRESNE KNJIGE “JA SAM ALEN” AUTORA ALENA MUHIĆA – DJEČAK KOJI JE POBIJEDIO TAMU AGRESIJE

U VOGOŠĆI UPRILIČENA PROMOCIJA VRLO POTRESNE KNJIGE “JA SAM ALEN” AUTORA...

Sinoć je u kino sali JU KSC Vogošća, upriličena promocija vrlo potresne knjige “Ja sam Alen” autora Alena Muhića.

U sali nije bilo praznog mjesta. Publika je u tišini disala dok je Alen, čovjek čija je životna priča teža od mnogih romana i filmova, govorio o svojoj autobiografskoj knjizi.

Uz njega, kao promotor i moderator, riječ je imao novinar i publicista Anes Džunuzović, dok je odlomke, koji su lomili srca, ali i vraćali vjeru u snagu čovjeka, čitao dječak Hamza Mustafić, učenik šestog razreda Osnovne škole “Mirsad Prnjavorac”.

Knjiga „Ja sam Alen“ je ogledalo rata i nepravde, ali i dokaz da se iz tame može izaći kao pobjednik. Muhićeva biološka majka silovana je tokom minulog rata u Foči.

On je rođen u Goraždu i ostavljen u bolnici, ali – umjesto da ga život slomi – postao je svjetlo, otac, medicinski radnik, borac za ljudska prava.

-Ako vas neko ikada bude pozivao da uzmete oružje – nemojte. Neka vaše najveće oružje bude obrazovanje, poručio je Alen učenicima Srednjoškolskog centra Vogošća koji su prisustvovali promociji, dok ga je prepuna sala ispratila gromoglasnim aplauzom.

Ovo je bio svojevrsni čas historije za srednjoškolce koji u školskim klupama nemaju prilike da uče o događajima iz naše bliske prošlosti.

Promotor Džunuzović nije krio divljenje:

-Alen je primjer kako se i s najtežom sudbinom može izrasti u plemenitog čovjeka. On je svjetionik za našu omladinu.

Ovo nije bila obična promocija, bila je to lekcija iz života i hrabrosti. Mladi ljudi iz Vogošće ponijeli su kući poruku da je najveća snaga u znanju, empatiji i ljubavi.

Alen Muhić danas je ne samo autor i aktivista, nego i simbol borbe protiv šutnje i stigme.