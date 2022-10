U VOGOŠĆI SUTRA PROMOCIJA ALBUMA AMIRA MISIRLIĆA “SA ČIME SE RIMUJE LJUBAV”

Album će publici biti predstavljen sutra u kafiću “Asterix” u 14 sati, a sadrži osamnaest pjesama nastalih u prethodnih četrdeset godina. Muziku za sedamnaest od osamnaest pjesama uradio je Almir Ajanović, a muziku za jednu pjesmu Slaviša Guja. Almir Ajanović i Damir Bećić potpisuju aranžmane.

Amir Misirlić je u svijetu popularne muzike poznat i prepoznat kao novinar i publicista, te autor brojnih knjiga koje se bave temom popularne muzike. Međutim, manje je poznato da je on u tom svijetu popularne muzike prisutan i kao autor. Autor je tekstova koje su pjevali mnogi. Od Tife do Halida Bešlića, od Deena do Hanke Paldum, od „Crvene jabuke“ do Almira Ajanovića.

Neke od pjesama koje je pisao naprosto nisu bile pjesme koje bi mogle biti otpjevane, a Amir je htio da ih predstavi publici. Zato je odlučio da ih sam, kako kaže, izgovori. Kaže da ne pjeva, da ne recituje, nego da govori svoje stihove. Tempo digital sa prvim albumom Amira Misirlića nudi nešto posve novo na domaćoj sceni.