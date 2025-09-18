U VOGOŠĆI SUTRA DOBROVOLJNA AKCIJA DARIVANJA KRVI

Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH sutra organizuje dobrovoljnu akciju darivanja krvi sa početkom u 10 sati. Ova akcija dio je kontinuiranih napora da se obezbijede dovoljne količine krvi za liječenje pacijenata kojima je transfuzija nužna, a ujedno je i prilika da se građani uključe u jedan od najplemenitijih činova, darivanje života drugima.

Darivanje krvi je bezbolno, sigurno i ne traje dugo, a darovana krv može značiti razliku između života i smrti za mnoge pacijente. Osim toga, redovni davaoci krvi uživaju i određene zdravstvene benefite, jer se na svakoj akciji obavljaju osnovne provjere zdravstvenog stanja.

Organizatori poručuju da su ovakve akcije od velikog značaja za cijelu zajednicu, jer krv nije moguće proizvesti, nego se može obezbijediti samo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima. Pozivaju se svi građani dobre volje, bez obzira na to jesu li već ranije darivali krv ili će to učiniti prvi put, da se priključe i daju svoj doprinos spašavanju života.