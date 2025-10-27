U VOGOŠĆI REALIZOVAN “SOCIJALNI DAN”

U okviru inicijative „Socijalni dan“, sedam srednjoškolaca iz Vogošće učestvovalo je u programu volontiranja u službama Općine Vogošća. Projekat, koji koordinira Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH), omogućava mladima da na jedan dan zamijene školske klupe radnim mjestima, steknu uvid u rad lokalne uprave te primijene svoja teorijska znanja u praksi.

Učesnici su proveli dan u različitim sektorima Općine Vogošća, upoznali se sa svakodnevnim radnim zadacima, načinom funkcionisanja općinske administracije i važnosti timskog rada. Na ovaj način mladima se pruža prilika da razviju osjećaj odgovornosti, bolje razumiju svoju zajednicu i razmotre buduće profesionalne puteve. Po završetku dana imali su sastanak sa općinskim načelnikom Migdadom Hasanovićem i pomoćnicom za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasminom Fazlić.

Općina Vogošća na ovaj način potvrđuje svoju opredijeljenost za podršku mladima i njihovom uključivanju u procese u lokalnoj zajednici, dok ASuBiH nastavlja promovisati aktivno građanstvo i volonterski angažman srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujemo se svim službama Općine Vogošća koje su omogućile realizaciju ovog projekta, kao i mladim volonterima koji su pokazali entuzijazam i inicijativu. Vjerujemo da će ovo iskustvo biti vrijedna odskočna daska za njih i otvoriti nova vrata u razmišljanju o budućem obrazovanju i karijeri.

Članak je u cjelosti preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća.