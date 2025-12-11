U VOGOŠĆI REALIZOVAN PROJEKAT “OBILJEŽAVANJE SREBRENICE 1995 – 2025”

Danas (11.12.2025. godine), na vogošćanskom Trgu žrtava genocida u Srebrenici, a u organizaciji Udruženja Šehidskih porodica realizovan je projekat “Obilježavanje Srebrenice 1995 – 2025”. Tom prilikom održan je prigodan program.

U sklopu programa, potresnim govorom, obratila se predsjednica udruženja Kada Balta, a pročitani su i nagrađeni literarni radovi učenika Emina Nurkića, Muhammada Hameda i Ajne Karaman. Prigodnu ilahiju izvela je Amila Grbo. Obilježavanju su prisustvovali i učenici osnovnih škola “Zahid Baručija” i “Mirsad Prnjavorac”.

Prisutnima se obratio i općinski načelnik Migdad Hasanović, koji je istakao da je važno Srebrenicu pamtiti, ali ne samo ka žrtvu nego i kao heroja.

Ovom prilikom prigodne zahvalnice dobili su Općina Vogošća, Osnovna škola “Zahid Baručija”, Osnovna škola “Mirsad Prnjavorac” i RTV Vogošća.