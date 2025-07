U VOGOŠĆI PROMOVISANA KNJIGA SUVADA ĆEHIĆA “PUTEM SMRTI DO SLOBODE”

Autor je u ovoj dokumentarističkoj knjizi vjerno zabilježio ispovijesti preživjelih Srebreničana i tako budućim generacijama ostavio djelo od izuzetne vrijednosti.

Knjiga predstavlja svjedočenje Hasana Mehmedovića koji je preživio genocid u Srebrenici i, sa još nekoliko svojih sugrađana, proveo 80 dana u šumama prije negoli se domogao slobode.

O ovom važnom svjedočenju o počinjenom genocidu i strahotama onih koji su preživjeli put smrti do slobodne teritorije, kao promotori, govorili govorili su Husein Omerović i protagonisti knjige Muhizin Omerović Đile i Hasan Mehmedović. Njihova obraćanja u kojima su govorili o detaljima svog puta ka slobodi prisutne su dirnuli do suza.

Knjiga “Put smrti do slobode” jeste autentično svjedočenje ljudi koji su putovali 80 dana od Potočara do slobode, odnosno do sela Nezuk, kažeHusein Omerović.

Ja sam neko ko je zajedno sa Hasanom preživio genocid u Srebrenici, kaže Muhizin Omerović Đile.

Prepuna sala nam daje neki vjetar u leđa jer nam govori o tome da ima još ljudi kojima je stalo do istine i pravde. U vremenu pred nama moramo se napajati istinom koja će nas jačati i snažiti naše jedinstvo kako više nikada ne bi dozvolili da umjesto u svoju snagu vjerujemo u čuda, poručeno je na promociji.