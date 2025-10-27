U VOGOŠĆI PROMOVISANA KNJIGA “PORUKE SEBI” AUTORICE ALME TALETOVIĆ

U subotu, 25. oktobra 2025. godine, u Kulturno-sportskom centru Vogošća održana je promocija knjige “Poruke sebi” autorice Alme Taletović. Ovaj inspirativni događaj privukao je brojne ljubitelje pisane riječi, poštovaoce autoričinog rada, kao i sve one koji u knjizi traže motivaciju, snagu i mir.

Promociju je vodila Jasmina Moćević, koja je na lijep i nadahnut način predstavila autoricu i njen stvaralački put. Kroz razgovor s Almom Taletović, publika je imala priliku saznati više o nastanku knjige, njenim porukama i ličnim iskustvima koja su utkala u svaku stranicu ovog djela.

Knjiga “Poruke sebi” predstavlja zbirku dubokih i iskrenih misli o životu, vjeri, ljubavi, preprekama i snovima. Autorica na jednostavan, ali izuzetno snažan način, prenosi poruke koje bude svijest, tjeraju na razmišljanje i podstiču čitatelja da pronađe mir u sebi i vjeru u bolje sutra.