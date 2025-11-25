U VOGOŠĆI PROMOVISANA KNJIGA „PASIJA I PASJALUK U SARAJEVU“ AUTORA MUHAMEDA SMAJIĆA

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u Vogošći je upriličena tematska tribina “Za tebe, Bosno i Hercegovino”, na kojoj je kao uvodničar govorio Safet Kešo, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH. U okviru programa predstavljena je i knjiga “Pasija i pasjaluk u Sarajevu” autora Muhameda Smajića, čiji je promotor Sead Muratović.

U romanu se govori o autentičnim događajima iz perioda odbrane BiH, o prijateljstvu i ljubavi. Govori između ostalog o tome da je bilo nemoguće da opstane Bosna i Hercegovina i da se ostane u Sarajevu. Ipak je opstala Bosna i Hercegovina i Sarajevo se odbranilo – kazao je dr. Muhamed Smajić, izražavajući zadovoljstvo zbog prilike da na ovaj način da doprinos obilježavanju Dana državnosti BiH.

Uvodničar na tribini Sfet Kešo, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH je u izjavi za našu RTV rekao da je Dan državnosti jedan od najvažnijih datuma u istoriji naše zemlje. Podsjetio je i na održavanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu 1943. godine, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine.

Na tribini se prisutnima obratio i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović i sa posebnim emocijama govorio o patriotizmu i ljubavi prema Domovini. Događaj je znalački vodio Ismet Bećar, a prisutni su bili i učenici SŠC Vogošća. Moramo konstatovati da je na tribini bio prisutan sramotno mali broj Vogošćana iako je događaj organizovan u čast obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.