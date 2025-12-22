U VOGOŠĆI POČELA “ZIMSKA PRIČA”

Koncertom KUD-a Vogošća i Ansambla Nota 21.12.2025. godine svečano je otvorena manifestacija “Zimska priča“ u Vogošći. Otvaranju je prisustvovao i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović koji je izrazio zadovoljstvo što se tradicija „Zimske priče“ nastavlja i pozvao sve građane da posjete neke od ovogodišnjih sadržaja.

„Zimska priča“ iz godine u godinu prerasta u prepoznatljiv društveni i kulturni događaj koji, osim lokalnog stanovništva, privlači i sve veći broj posjetilaca iz drugih općina i gradova. Već 26. decembra planiran je „Festival urbane kulture i folklora za mlade“, dok će 27. decembra, na bazenu u okviru WOG centra, biti održan „4. zimski kup u plivanju“. Posebno atraktivan segment manifestacije bit će programi na otvorenom, koji dodatno doprinose turističkoj ponudi Vogošće u zimskom periodu.

U okviru „Veselog časa“, 31. decembra na „Trgu branilaca Vogošće“ bit će organizovan prigodan novogodišnji program za mlade, kao i otvaranje klizališta na otvorenom sa pravim ledom. Klizalište će, tokom zimskog raspusta, predstavljati jednu od glavnih atrakcija za djecu, omladinu i porodice, ali i za posjetioce iz drugih sredina, čime Vogošća dobija sadržaj koji doprinosi razvoju zimskog turizma i jačanju lokalne privrede.

Manifestacija se zatvara 1. marta naredne godine, kada će učenici Srednjoškolskog centra i vogošćanskih osnovnih škola, u sklopu Svečane sjednice Općinskog vijeća, izvesti bogat kulturno-zabavni program, čime će simbolično biti zaokružena još jedna uspješna „Zimska priča“, manifestacija koja povezuje kulturu, sport i turizam na dobrobit lokalne zajednice.