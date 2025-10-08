U VOGOŠĆI ODRŽANA URNEBESNA ZABAVA NA KOJOJ SU PROMOVISANA DJEČIJA PRAVA

JU KSC Vogošća uz podršku Općine Vogošća na prigodan način obilježava dječiju nedjelju. Nakon Festivala kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića, druženjem sa Elvirom Halilovićem, popularnim Čikopiscem danas je u kino sali održana igraonica za djecu. Mališani su uživali u urnebesnoj zabavi, a pokazali su i da znaju mnogo toga o dječijim pravima, pravu na slobodu, dom, ljubav, školu i sl.

Na današnjoj zabavi je učestvovalo oko 200 mališana iz dvije vogošćanske škole, OŠ “Mirsad Prnjavorac” i OŠ “Zahid Baručija”. Zabavljali su ih likovi iz popularnih crtića, a da je ova igraonica pun pogodak potvrdila su nam nasmijana dječija lica.