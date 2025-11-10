U VOGOŠĆI ODRŽANA PROMOCIJA ROMANA “BOJANKA POD OPSADOM” NEJRE MEKIĆ – KORKMAZ

Roman “Bojanka pod opsadom: Sarajevo 1992–1995” autorice Nejre Mekić Korkmaz, snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva očima desetogodišnjeg dječaka Alema, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanje.

Djelo spaja dokumentarnu, etičku i svjedočansku vrijednost i nudi intiman uvid u svijet sarajevske djece tokom ratnih godina.

Nejra Mekić Korkmaz, rođena u Sarajevu, posljednjih deset godina živi u Turskoj, ali ističe da joj ratna iskustva djetinjstva i dalje oblikuju svaki trenutak njenog stvaralaštva. Autorica je prije “Bojanke pod opsadom” objavila knjige “Kišni ljiljan”, “Tragom vremena” i “Orijent”, koje su također bile hvaljene zbog emotivne dubine i vjernog prikaza historijskog i ljudskog konteksta.

– Kroz ovu knjigu sam željela prenijeti ono što se ne može opisati statistikom i brojevima – strah, tjeskobu, ali i izdržljivost ljudi, posebno djece. Djeca Sarajeva su u tom vremenu bila prisiljena odrasti brže nego što bi iko mogao zamisliti, ali u njima je ostala nevjerovatna hrabrost i nada – kazala je autorica.

Moderatorica na promociji bila je Lidija Sejdinović a promocija je održana u prostorijama Udruženja „Kewser“.

Roman je trajni spomenik ljudskosti, otpornosti i nade – podsjetnik da se ratni strahovi i tragedije ne smiju zaboraviti, a priča o Alemu i njegovoj porodici snažno odjekuje univerzalnom porukom o djetinjstvu razorenom ratom, o ljubavi, nadi i ljudskoj hrabrosti.