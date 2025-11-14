U VOGOŠĆI ODRŽANA PANEL DISKUSIJA – 30 GODINA DEJTONSKOG SPORAZUMA I PARIŠKOG MIRA

Panel diskusija na temu “BiH: 30 godina Dejtonskog sporazuma i Pariškog mira – šta nam je ovih 30 godina donijelo, a šta odnijelo” održana je sinoć u Vogošći, u organizaciji Sekcije mladih antifašista UABNOR-a Vogošća. Panelisti su bili prof. Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i zastupnik u Parlamentu FBiH Edin Smajić. Zanimljivo je to da su obojica panelista bili branitelji – pripadnici Armije RBiH u periodu 1992. – 1995. godine.

Profesor Kazaz je iznio brojne argumentirane kritike na političku radnju, stanje i zbivanja u BiH u ovih 30 godina mira s naglašenom negativnom kritikom na etnonacionalizam i stranke koje slijede tu politiku.

Zastupnik Smajić je manje govorio prepuštajući više vremena za obraćanje svom ratnom drugu. U svom obraćanju je rekao da je teško biti političar kada hoćeš nešto ozbiljno da radiš i da mijenjaš, opstrukcije su sa svih strana, kao i pritisci.

Profesor Kazaz je na pitanje iz publike kakvu budućnost BiH prognozira, odgovorio prilično pesimistično da će se negativni politički procesi u BiH nastavljati i dalje. Ipak naglasio je i to da ne želi biti u pravu, tj. da želi da ga vrijeme demantuje.

Velika sala Općine Vogošća bila je skoro do kraja ispunjena, a prisutni su imali priliku čuti mnogo korisnih informacija o ovoj temi.