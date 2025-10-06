Naslovnica VIJESTI INFO U VOGOŠĆI ODRŽANA FANTASTIČNA TEATARSKA BALADA “HASANAGINICE, KAKO TI JE IME”...

U VOGOŠĆI ODRŽANA FANTASTIČNA TEATARSKA BALADA “HASANAGINICE, KAKO TI JE IME” U IZVEDBI HASIJE BORIĆ I TIJANE VIGNJEVIĆ

U petak je u Vogošći održana  fantastična teatarska balada “Hasanaginice, kako ti je ime” u izvedbi Hasije Borić i Tijane Vignjević. Psihički teška priča o našoj stvarnoj manifestaciji odnosa pojedinaca, institucija  i društva u cjelini, prema ženama , uzrocima, oblicima  izvršenja i posljedicama femicida.

U Sali je vladala tišina dok  sjajna Hasija Borić izgovara potresne stihove, dok je Tijana Vignjević pjevala znalački probrane sevdalinke. Publika je pokazala I veliki intere publike za razgovor sa odličnim dr. Sandijem Dizdarevićem.

