U VOGOŠĆI ODRŽANA FANTASTIČNA TEATARSKA BALADA “HASANAGINICE, KAKO TI JE IME”...

U petak je u Vogošći održana fantastična teatarska balada “Hasanaginice, kako ti je ime” u izvedbi Hasije Borić i Tijane Vignjević. Psihički teška priča o našoj stvarnoj manifestaciji odnosa pojedinaca, institucija i društva u cjelini, prema ženama , uzrocima, oblicima izvršenja i posljedicama femicida.

U Sali je vladala tišina dok sjajna Hasija Borić izgovara potresne stihove, dok je Tijana Vignjević pjevala znalački probrane sevdalinke. Publika je pokazala I veliki intere publike za razgovor sa odličnim dr. Sandijem Dizdarevićem.