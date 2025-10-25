U VOGOŠĆI ODRŽAN SEMINAR POD NAZIVOM “INOVATIVNI PRISTUPI U DEFEKTOLOGIJI”

U Velikoj sali Općine Vogošća danas je održan stručni seminar pod nazivom „Inovativni pristupi u defektologiji”, koji je organizovalo Udruženje za kreativno učenje MAK uz podršku Općine Vogošća. Seminar je okupio brojne učesnike – defektologe, pedagoge, psihologe, nastavnike, roditelje i studente, koji su pokazali veliko interesovanje za temu unapređenja rada s djecom s poteškoćama u razvoju.

Predavači Imela Spahić, Nejra Efendić Čavčić i Semir Kubat kroz niz zanimljivih izlaganja i radionica predstavili su savremene pristupe i metode koje doprinose uspješnijoj inkluziji i individualnom razvoju djece. Tokom seminara naglašena je važnost stalne edukacije stručnjaka i razmjene iskustava među profesionalcima koji rade u ovoj osjetljivoj, ali izuzetno važnoj oblasti.

Učesnici su imali priliku aktivno sudjelovati, postavljati pitanja i dijeliti vlastite primjere iz prakse, što je stvorilo inspirativnu atmosferu i potaklo nove ideje za budući rad. Organizatori su istakli da će i u narednom periodu nastaviti s organizacijom edukativnih događaja koji doprinose profesionalnom razvoju i jačanju svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja.