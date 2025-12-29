U VOGOŠĆI ODRŽAN „FESTIVAL URBANE KULTURE I FOLKLORA ZA MLADE 4”

U Kino sali JU KSC Vogošća održan je „Festival urbane kulture i folklora za mlade 4”, manifestacija koja već četvrtu godinu zaredom uspješno okuplja mlade i pruža im priliku da pokažu svoj talenat, znanje i kreativnost. Festival je osmišljen kao prostor susreta tradicije i savremenih umjetničkih formi, kroz koji mladi izražavaju ljubav prema plesu, folkloru i urbanoj kulturi.

Publika je imala priliku uživati u kvalitetnom i dinamičnom programu u kojem su nastupili članovi KUD-a Vogošća, Gimnastičkog kluba „Olimp”, te Plesnog studija „Freeze”. Njihovi nastupi ispunili su salu energijom, emocijama i aplauzima, potvrđujući koliko je važno ulagati u mlade i njihovo kulturno stvaralaštvo.

Ovim festivalom na simboličan način ispraćena je 2025. godina, uz poruku zajedništva i podrške mladima. Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, dok su prijatelji projekta bili Općina Vogošća, JU KSC Vogošća i RTV Vogošća. Organizator je Udruženje “Sahan”, koji su ovom prilikom uputili zahvalnost svim učesnicima, partnerima i publici, uz poruku da se festival nastavlja i narednih godina.