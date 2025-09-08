U VOGOŠĆI ODRŽAN 9. MEMORIJALNI TURNIR HRVAČIMA BIH

Hrvanje je jedan od najstarijih sportova općenito, još iz doba stare Grčke, a u programu je modernih Olimpijskih igara od samog početka. U subotu su Vogošćani ali i ostali posjetioci mogli uživati na 9. Memorijalnom turniru hrvačima BiH koji je održan u sportskoj dvorani „Amel Bečković“. Turnir je otvorio općinski načelnik Migdad Hasanović. Na ovom turniru učestvovali su hrvači iz Srbije i Crne Gore i okupio je oko 100 hrvača.

Svi oni koji su pratili ovaj turnir mogli su uživati u prelijepim potezima mladih takmičara, bez obzira na to da li su se prvi put susreli sa ovim sportom a Vogošća se još jednom pokazala dobrim domaćinom.