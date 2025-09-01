U VOGOŠĆI OBILJEŽENA 33. GODIŠNJICA FORMIRANJA PRVOG KORPUSA ARMIJE RBIH

U okviru obilježavanja 33. godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije RBiH, delegacije koordinacije boračkih udruženja i Općine Vogošća su polaganjem cvijeća na centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Vogošće odale počast onima koji su u temelje slobodne i nezavisne Bosne i Hercegovine utkali svoje živote. Ovaj datum predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka u novijoj historiji naše zemlje, jer podsjeća na vrijeme kada su hrabri borci stali u odbranu slobode, dostojanstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Sa posebnim emocijama govorio je i nosioc najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” Omer Hasanović. On je tom prilikom istakao: „Naši saborci dali su ono najvrjednije – svoje živote. Naša je obaveza da ih nikada ne zaboravimo i da prenesemo istinu o odbrani Bosne i Hercegovine na mlađe generacije. Prvi korpus je bio simbol otpora i hrabrosti, a Vogošća je dala veliki doprinos toj borbi. Danas, nakon 33 godine, mi ne smijemo zaboraviti poruku da se domovina brani srcem, jedinstvom i vjerom u slobodu.”

Prvi korpus Armije RBiH formiran je 1992. godine s ciljem organizovane odbrane Sarajeva i okolnih područja, a kroz njega je tokom rata prošlo na hiljade boraca. Njihova hrabrost i odlučnost ostavili su neizbrisiv trag u historiji naše zemlje. Obilježavanje godišnjice u Vogošći proteklo je dostojanstveno, uz poruku da se žrtva boraca Armije RBiH nikada ne smije zaboraviti, te da mlade generacije trebaju biti ponosne na heroje koji su odbranili slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine.