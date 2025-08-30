U VOGOŠĆI OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN NESTALIH OSOBA UZ PITANJE: GDJE JE?

Međunarodni dan nestalih osoba, Udruženje porodica nestalih Općine Vogošća obilježilo je na način na koji to radi godinama, sa pitanjem „Gdje je?“ i postavljenjem instalacije – siluete nestalih u Jošaničkoj ulici ispred Trga branilaca Vogošće. Na ovaj način obilježili su ovaj datum uz podsjećanje da pomenuto udruženje i porodice još tragaju za 59 nestalih građana Vogošće.

Tim povodom, u Vogošći su se okupili predstavnici lokalne vlasti, članovi Udruženja porodica nestalih i građani kako bi zajednički odali počast nestalim i uputili poruku da njihova patnja, kao ni patnja njihovih porodica, ne smije biti zaboravljena. U emotivnoj atmosferi evocirana su sjećanja na sve nevine žrtve rata, a posebno na one za kojima se i danas traga.

Predsjednica Udruženja porodica nestalih Općine Vogošća Ema Čekić ističe da nestali ne smiju biti zaboravljeni, a društvo i institucije moraju uložiti dodatne napore kako bi se ovo pitanje što prije riješilo. Također, ona dodaje da je ovaj dan ujedno i podsjetnik da solidarnost, empatija i zajednička borba za istinu i pravdu moraju ostati trajna obaveza svih nas.

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović kazao je da je pitanje nestalih jedno od najtežih i najosjetljivijih pitanja poslije rata, budući da porodice nestalih i dalje prolaze kroz veliku bol, tugu i neizvjesnost. Naglašena je važnost nastavka procesa ekshumacija, identifikacija i pronalaženja masovnih grobnica, kako bi se porodicama pružila istina i mogućnost da svoje najmilije dostojanstveno ukopaju.

Međunarodni dan nestalih osoba, 30. august se obilježava u cijelom svijetu s ciljem podsjećanja na sve one čija sudbina još uvijek nije poznata, te izražavanja solidarnosti i podrške njihovim porodicama.