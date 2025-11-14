U VOGOŠĆI BESPLATNIM MJERENJEM ŠEĆERA U KRVI OBILJEŽEN DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

Četrnaesti novembar se obilježava kao međunarodni Dan borbe protiv dijabetesa. Procjenjuje se da u BiH više od 316.000 ljudi živi s dijabetesom, dok je još oko 106.000 osoba bolesno a da to i ne zna što je posljedica nezdravog načina života, nedovoljne fizičke aktivnosti i stresa kao najopasnijeg uzročnika. Besplatnim mjerenjima šećera u krvi u Vogošći je obilježen Dan borbe protiv dijabetesa uz pružanje savjeta građanima.

Udruženje medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH je organizator današnjeg događaja u saradnji sa JU DZ KS i drugim partnerima, a veliki broj Vogošćana je učestvovao u akciji besplatnog mjerenja šećera u krvi. Nihada Kulovac, predsjednica Udruženja medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH je u izjavi za našu RTV rekla da ima građana kod kojih su prvi put utvrđene povećane vrijednosti šećera u krvi.

Dodaje da je rano otkrivanje bolesti veoma bitno, zato je i organizovana današnja akcija. Šećerna bolest ili dijabetes predstavlja poremećaj nivoa šećera u krvi. Reguliše ga hormon inzulin kojeg proizvodi žlijezda gušterača, a poremećaj nastaje kada ga prestane potpuno ili djelimično proizvoditi. Najrasprostranjeniji oblici dijabetesa su Tip 1 i Tip 2.