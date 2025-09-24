U VOGOŠĆANSKOJ BIBLIOTECI U TOKU BESPLATAN UPIS ZA PREDŠKOLARCE, UČENIKE I STUDENTE, KAO I OSOBE KOJE IMAJU VIŠE OD 65 GODINA ŽIVOTA

Prvog septembra počela je akcija besplatnog upisa u vogošćansku biblioteku za predškolarce, učenike i studente, kao i osobe koje imaju više od 65 godina života. Besplatno članstvo omogućava korisnicima pristup stotinama naslova, kao i učešće u različitim aktivnostima koje biblioteka organizuje tokom cijele godine, poput promocije knjiga, radionica i edukativnih programa. Projekat JU KSC Vogošća je podržala Općina Vogošća, a svi predškolarci, učenici, studenti, i naši sugrađani stariji od 65 godina pozvani su da iskoristijoš nekoliko septembarskih dana za besplatan upis u vogošćansku biblioteku.