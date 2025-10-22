U TOKU TEMATSKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA O TEMI PROBLEMA GRIJANJA

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, osim vijećnika, prisutan je i ministar komunalne privrede KS Mladen Pandurević, zastupnici KS i FBiH, kao i predstavnici građana koji koriste toplotnu energiju preduzeća “Bags-Energotehnika”. Mimistar je u svom obraćanju rekao da su obezbijeđena sredstva za ovu namjenu, kao i određene količine mazuta. Dodao je da je Ministarstvo našlo i stručnjake koji mogu pokrenuti kotao. Njegova očekivanja su da radovi na popravci budu završeni danas ili sutra, a da je onda potrebno 48 sati da toplotna energija bude isporučena korisnicima.

Prisutnima se obratio i općinski načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović koji je istakao da građani Vogošće ne smiju taoci i da trebaju što prije dobiti grijanje, te da su u pitanju ljudski životi.

Na sjednici se nije niko pojavio iz preduzeća Bags.

Trenutno je u toku rasprava u kojoj učestvuju vijećnici Općinskog vijeća Vogošća.