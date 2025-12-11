Naslovnica VIJESTI U TOKU ŠKOLA SKIJANJA ZA UČENIKE OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC”

U TOKU ŠKOLA SKIJANJA ZA UČENIKE OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC”

Od
Azra Mešanović
-
10

Osnovna škola „Mirsad Prnjavorac“ uspješno realizuje projekat besplatne škole skijanja, u saradnji sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja  Kantona Sarajevo.  Tokom petodnevne obuke učenici savladavaju osnovne vještine skijanja i borave na svježem planinskom zraku.

Razgovarali smo sa učenicima i nastavnikom tjelesnog odgoja Eminom Hadžićem koji nisu krili oduševljenje zbog boravka na čistom zraku u sjajnom društvu. Školu skijanja pohađaju učenici šestih razreda među kojima je najviše onih koji su po prvi put stali na skije. Oni su savladali osnovnu tehniku, a oni koji znaju skijati su usavršavali svoje umijeće. Veliku odgovornost su imali nastavnici koji su sa djecom boravili na planini, ali bilo je prilike i da oni uživaju sa mališanima.

