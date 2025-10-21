U TOKU PRIJAVE ZA ŠKOLU GLUME SA POZNATIM GLUMCEM ALDINOM TUCIĆEM

U toku su prijave za još jedan ciklus Škole glume sa poznatim glumcem Aldinom Tucićem. Kroz ovu školu djeca uče kako da razvijaju samopouzdanje i javni nastup, kako da otkriju ljepotu umjetnosti kroz igru i maštu. Upis je otvoren do 25. oktobra a program je namjenjen djeci uzrasta od 8-16 godina.

U prostorijama Edukativno-kreativnog centra „Teta Pričalica“ će biti održani časovi.

Program škole obuhvata osnove glumačke umjetnosti, rad na dikciji i izražavanju emocija, improvizaciju, kao i pripreme za javne nastupe i predstave. Radionicu vodi iskusni glumac Aldin Tucić koji djecu ohrabruje da budu svoji, slobodno se izraze i rade u timu. Za više informacija i prijave: 0644149311