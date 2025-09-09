U TOKU PRIJAVE ZA MASKENBAL

Tradicionalni maskenbal za djecu, manifestacija simboličnog naziva “Djeci treba radosti” održat će se 20. septembra u Vogošći. Očekuje se dolazak velikog broja djece, a za najkreativnije su pripremljene i bogate nagrade. Okupljanje učesnika planirano je od 16:00 sati ispred JU KSC Vogošća , dok manifestacija počinje u 17:00 sati u Kino sali KSC Vogošća.

Prijave za učešće moguće je izvršiti od 5. septembra i to lično, u kancelariji SDP-a Vogošća (Jošanička br. 33, Upravna zgrada JU KSC Vogošća) radnim danima u terminu od 17:00 do 19:00 sati , ili puteb facebook stranice SDP BiH Vogošća.